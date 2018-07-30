نمو الطلب على أماكن العمل المرنة في أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تشهد أبوظبي زيادة في الطلب على حلول أماكن العمل المرنة والمريحة والمتصّلة بالإنترنت، لا سيما وأن أكثر من نصف الموظفين في الإمارات يعملون عن بُعد كل أسبوع. وفي ظل الطلب القوي، أكدت شركة «ريجس»، المزوّد أنها تعتزم افتتاح 3 مراكز جديدة للأعمال لتقدّم خدماتها لأصحاب الرخص التجارية داخل الدولة بحلول الربع الثالث من هذا العام.

وسجّلت «ريجس» خلال النصف الأول من 2018 زيادة في الطلب بنسبة 50 % على خدماتها في أبوظبي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتقول الشركة إن الأعمال التجارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تتطلع بصورة متزايدة إلى توفير الأموال من عقود التأجير الطويلة، ومنح موظفيها حرية أكبر من حيث مكان وأوقات العمل.

وقال فاسيليس بازينيس، مدير «ريجس» في الإمارات: هناك تحولات هائلة في منظومة أماكن العمل على مستوى العالم، ولا تُستثنى أبوظبي من ذلك. وتدرك الشركات أن منح موظفيها استراتيجيات للعمل المرن يوفر لها منافع جمّة.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها انترناشونال وورك بليس جروب أن 60% من القوى العاملة في الإمارات يعملون عن بُعد كل أسبوع، وأن أكثر من 50% منهم يقومون بذلك لنصف الأسبوع على الأقل، مما يُمهّد الطريق أمام الشركات لإعادة تقييم منشآتها المؤسسية. وكانت الدراسة التي شملت الإمارات جزءاً من دراسة عالمية شاملة تستند إلى وجهات نظر لأكثر من 18 ألف موظف من مختلف القطاعات في 96 شركة. ووجدت الدراسة الاستطلاعية كذلك أن العمل المرن لا يقلل فقط من مدة التنقل بين مقر الشركة والمنزل، ولكنه يحسّن من الإنتاجية، واستبقاء الموظفين، والرضا الوظيفي.