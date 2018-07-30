مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تواصل دعمها أجندة الابتكار

المصدر: ■ دبي - البيان

تواصل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، الشركة العالمية العملاقة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، دعمها لرؤية الإمارات والرامية إلى تعزيز الابتكار وطرح تقنيات فائقة التطور لجعل حياة المستهلكين اليومية أكثر سهولة ويسراً. وباعتبارها من أبرز 3 شركات متخصصة في تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، والأولى من نوعها في الصين؛ تحافظ هواوي على نظرتها تجاه دولة الإمارات كإحدى أهم أسواق النمو الرئيسية بالنسبة للشركة على مستوى العالم.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تحافظ مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على التزامها الراسخ تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 15 عاماً، حيث قامت بشحن أكثر من 66 مليون هاتف ذكي إلى المنطقة. وفي الواقع، يشكل نجاحنا في المنطقة عموماً ودولة الإمارات على وجه التحديد مثالاً ساطعاً على الدعم الكبير الذي توفره الدولة للابتكار والشركات الصينية الناجحة. وباعتبارها علامة رائدة في القطاع، تعمل هواوي بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والخاصة بالابتكار.

كما وأظهر تقرير GFK تسجيل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حصةً سوقية في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت 21%، ما يمثل نمواً بنسبة 31.25% بالمقارنة مع حصة العلامة في السوق في شهر ديسمبر 2017. كما تشكل الحصة السوقية للمجموعة في دولة الإمارات نسبة 20%. وحققت المجموعة أيضاً نمواً استثنائياً في أعمال المستهلكين تجلّى في الزيادة السريعة في شحنات الهواتف الذكية خلال النصف الأول من العام 2018. وتتبوّأ هواوي حالياً المرتبة 79 وفق تصنيف «فوربس» لأعلى العلامات التجارية قيمة في العالم، لتشكل بذلك مثالاً ساطعاً على الابتكار والإمكانات القيادية والنجاح الذي تتمتع به الصين على مستوى العالم.