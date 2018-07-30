«إس إن سي لافالين» توقع عقداً في الكويت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إس إن سي لافالين» أمس توقيع اتفاقية تقدر بحوالي 180 مليون دولار مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتنص الاتفاقية على تقديم الدعم والخدمات الإدارية، إضافة إلى تحضير وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية، وتوثيق المستندات، والخدمات الاستشارية لبناء وتطوير الكفاءات، وذلك لمشروع مصفاة الزور لتكرير النفط في الكويت.

وبموجب العقد، سيشمل إطار العمل شركة «إس إن سي لافالين» تدشين وتقديم الخدمات التقنية للمشروع والتي تضم وضع الخطة الرئيسية للعمليات التشغيلية، وتطوير برنامج العمليات الأولية، إضافة إلى إدارة وتقييم المخاطر، وبدء عمليات الدعم الإدارية، وفحص وتجهيز العمليات التشغيلية.

كما يشمل العقد تنفيذ مراحل المشروع، وتقديم برامج تدريبية وتطوير وبناء الكفاءات، وتوثيق المستندات. علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بتطوير نظام لإدارة المعلومات والمعرفة ووسائل تعليمية إلكترونية، وبرامج حاسوبية، وتخطيط الإجراءات والحرص على تدشين العمليات الأولية وفق معايير السلامة والكفاءة المتعارف عليها.

ومن المقرر أن تكون مصفاة الزور أكبر مصفاة نفط في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية قدرها 615 ألف برميل يومياً، ليزيد بذلك معدل الكويت المحلي في التكرير إلى 1.5 مليون برميل يومياً.