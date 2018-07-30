«جاقار» تحقق أفضل أداء نصف سنوي في تاريخ الشركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جاقار» شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم، نجاحها في تحقيق أداء نصف سنوي يعد الأفضل من نوعه في تاريخ الشركة، من حيث حجم الإيرادات العالمية وطلبات العملاء الجدد وتوسيع نطاق المشاريع القائمة، إذ تدخل الشركة النصف الثاني من العام الجاري مع زيادة ملفتة في الطلب على خدماتها قد تجاوزت نسبتها الـ 30% خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وتمكنت «جاقار» من بلوغ هذه المحطة عقب قيامها بإضافة ما يزيد على 80 عميلاً جديداً في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن مجالات التصنيع وتجارة التجزئة والتعليم ومناولة المواد والتوزيع وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية المعبأة والقطاع العام والإلكترونيات وخدمات الأعمال، وتقدم «جاقار» خدماتها لنحو 2000 عميل حول العالم في الوقت الراهن.