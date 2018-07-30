«ماركة» توقع مذكرة تفاهم مع «مودول دبي»

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

وقعت شركة ماركة مذكرة تفاهم مع جامعة مودول بدبي لإطلاق برنامج تدريب لإعداد الطلاب للتأهيل للعمل في الأقسام المختلفة لشركة ماركة القابضة، وسيتوفر للمشاركين في البرنامج التدريبي الفرصة للاستفادة من تجارب الجامعة عالمياً في مجالات الضيافة السياحة.

وقال بينوا لامونيري الرئيس التنفيذي لشركة ماركة القابضة، إن تعاوننا مع جامعة مودول بدبي هو خطوة استراتيجية لتجهيز وإعداد كوادر جديدة مسلحة بالمهارات التي يحتاجونها للانضمام إلى فريق ماركة والبروز في صناعة السياحة والضيافة عالية التنافسية بدبي. وقال زيد مليح مدير عام جامعة مودول إن شراكتنا مع شركة ماركة تتماشى مع هدف الجامعة في ردم الهوة بين التعليم والصناعة عن طريق توفير برامج تدريب محسنة بالتعاون مع الشركات الرائدة في دبي.