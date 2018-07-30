شراكة بين «وركسبيس كوميرس» ومجموعة بيركلي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة وركسبيس كوميرس، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن التعاون مع سانت جورج من مجموعة بيركلي - الشركة البريطانية لتطوير العقارات. ويدعم هذا التعاون استراتيجية النمو السريع التي تعتمدها وركسبيس كوميرس من خلال الاستحواذ على عقارات إضافية للمكاتب المؤقتة للعمل، ما يؤدي إلى توفير فرص مستقبلية جديدة أمام المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق علاقة الشراكة الجديدة بين الطرفين، تستحوذ وركسبيس كوميرس على عقارات من مجموعة بيركلي في مواقع مختلفة داخل لندن في المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، ستوفّر الشركة للمستثمرين فرصاً استثمارية ذات عائد مرتفع على اعتبار أنّ المكاتب المؤقتة للعمل تشكّل قطاعاً ثانوياً متسارع النمو في سوق العقارات. وتأسست شركة وركسبيس كوميرس في العام 2016 لسد ثغرة كبيرة في شبكة ريادة الأعمال من خلال المكاتب المؤقتة للعمل.

ولدى الشركة حالياً 3 عقارات وهي ذا هيل في شمال لندن، وفيتسبيس في شنغهاي في الصين، وأحدث عقار في هوكستن في شرق لندن. وتستهدف الشركة 30 مبنى جديداً حول العالم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.