بدء المرحلة الثالثة بمدينة محمد بن راشد- دستركت ون

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم دستركت ون، أحد أهم مشاريع التطوير الرئيسي في مدينة ميدان، بدء تطوير المرحلة الثالثة من المشروع والمباشرة بنقل الآليات ومعدات البناء إلى موقع العمل، كما والبدء بأعمال الركائز.

وتضم هذه المرحلة 16 مبنى، يتراوح ارتفاعها بين أرضي + 4 طوابق إلى أرضي + 16 طابق بوحدات ذات تصاميم عصرية مع إطلالات بانورامية على البحيرة الكريستالية «كريستال لاغون». وقال سعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان: منذ إطلاق المشروع حققت تصاميم هذه المنازل نجاحاً كبيراً، وحظيت باهتمام المشترين والمستثمرين المقيمين وغير المقيمين. وأضاف: بدأنا في تطوير المرحلة الثالثة من التنمية الرئيسية ونحن واثقون بقدرتنا على تقديم المشروع بأعلى المعايير، ووفقاً للجدول الزمني.