487 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 487 مليون درهم، حيث تم تسجيل 171 مبايعة بقيمة 335 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 172 مليون درهم و149 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 163 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. وسجلت الرهونات 152 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 107 ملايين درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 45 مليون درهم أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 40 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 22 مليون درهم.