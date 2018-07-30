100 % إشغال الفنادق والشقق المفروشة في الظفرة

المصدر: Ⅶالظفرة - صبري صقر

انتعشت الفنادق والشقق المفروشة في منطقة الظفرة، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان ليوا للرطب 2018. وشهدت الشقق المفروشة والغرف الفندقية في الظفرة إقبالاً غير متوقع بسبب المهرجان. وتوافد ضيوف المهرجان من مختلف الدول قبل أسابيع على المنطقة، فشهدت الحجوزات إقبالاً شديداً بلغ 100%، وأصبحت قوائم الانتظار ممتلئة، ويمتد الإقبال لما بعد المهرجان بأسابيع نتيجة الأجواء الرائعة التي تمتاز بها المنطقة.

نشاط غير مسبوق

وأكدت مصادر سياحية، أن منطقة الظفرة تشهد نشاطاً غير مسبوق بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة في ظل اهتمام حكومي كبير لتنميتها، مؤكدة أن المنطقة توفر العديد من فرص الاستثمار السياحي، حيث يلتقي بها البحر بالصحراء، ويتمتع زوارها بالكثبان الرملية الشاهقة والبيئة الطبيعية البرية والبحرية النادرة، وتبدو آفاق الاستثمار واعدة في قطاع خدمات الضيافة بالغربية.

وقال ريمون عزيز، مدير المبيعات في فندق ويسترن بمدينة زايد، إن الظفرة شهدت إقبالاً واسعاً مع انطلاق الفعاليات مثل مهرجان ليوا للرطب، ومهرجان الرياضات المائية، وكذلك «مزاينة بينونة للإبل» ومسابقات تل مرعب وغيرها من الفعاليات التي تجذب السياح.

وأوضح، أن الفنادق تستضيف الفرق العالمية المشاركة في المهرجانات الرياضية، بالإضافة إلى الجهات المنظمة والرعاة والضيوف، مؤكداً أن نسبة الإشغال في الفنادق تكون 100% خلال فترة المهرجانات التي تسهم في زيادة الإقبال على العقارات والشقق المفروشة والفنادق.

إقبال واسع

وقال وسيم الشلبي مدير عام فنادق ويسترن، إن الفندق يضم 105 غرف متنوعة وهي الآن كاملة العدد، مشيراً إلى أن الحجز يبدأ قبل انطلاق الفعاليات المهمة من الجهات المنظمة للمهرجانات. وأوضح، أن منطقة الظفرة شهدت إقبالاً واسعاً مع انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب، مؤكداً أن نسبة الإشغال في الفندق الآن 100%، موضحاً أن المهرجان في كل عام يسهم في زيادة الإقبال على الفندق وتنشيط السياحة الداخلية، سواء من مواطني الإمارات والمقيمين بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أو من السياح، ويرغبون جميعهم بحجز شواغر في الفندق.

وقال حسام خريسات مساعد المدير التنفيذي، بفندق قصر السراب، منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، يقع قصر السراب في صحراء ليوا الشهيرة، التي تعد من أكبر الصحارى الرملية في العالم التي تجذب السائحين الباحثين عن المتعة، حيث تطل جميع الغرف والأجنحة على منظر صحراوي يمزج بين التصميمات الغنية والمناظر الخلّابة.

وأوضح، أن الفندق يضم نحو 206 غرف متنوعة، وهي الآن كاملة العدد، مشيراً إلى أن مهرجان ليوا للرطب مختلف هذا العام، بالإضافة إلى السوق الشعبي. وقال: نحن الآن في الفندق نركز على الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الجمال والسفاري، وركوب الدراجات والخيام المخصصة للجلسات النسائية.

وأضاف، أن الحركة انتعشت قليلاً قبل فترة وتحديداً قبل المهرجان. كما شهد السوق زيادة بسيطة في الأسعار، لكن السعر مازال مناسباً لرواتب الموظفين في المنطقة. مشيراً إلى أن الأسابيع الماضية شهدت ركوداً انتهى مع انطلاق المهرجان. مؤكداً أن منطقة الظفرة سوق جاذب للاستثمار العقاري.