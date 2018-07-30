أبوظبي تستضيف معرض «عقارات النيل» في نوفمبر

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تواصل شركة «إكسبو ريبابليك» استراتيجيتها في دعم خطط التنمية في مصر، وذلك بوضع العقار المصري والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع على خريطة الاستثمار في العالم العربي خلال مؤتمر ومعرض «عقارات النيل» في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة «إكسبو ريبابليك»، الشركة المنظمة للمؤتمر والمعرض: «استكمالاً لخطة الشركة في عقد عدد من الفعاليات التي تستهدف المستثمر العربي والأجنبي للترويج للعقار المصري، وإتاحة الفرصة لخلق فرص استثمارية تدفع عجلة التنمية وتنهض بالقطاع العقاري، وضعت الشركة هذا العام استراتيجية مختلفة للحفاظ على النجاح الذي تم تحقيقه العام السابق، وذلك لإحداث حالة من التنوع بين المنتجات العقارية المعروضة، حيث يستهدف المؤتمر هذا العام جذب شركات تعمل بالمجال العقاري والسياحي ودعوة عدد من الخبراء العالميين والاستشاريين المهتمين بنهوض صناعة العقار في العالم، الأمر الذي يخلق حالة من تبادل الخبرات».

وأضاف، أن الشركة تسعى جاهدة إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار بالقطاع العقاري المصري لحضور فعاليات الحدث، وذلك بتقديم عروض خاصة ومميزات استثنائية لهم نظير حضورهم لفعاليات الحدث.

يأتي المؤتمر تأكيداً على الدعم التام للسياسة التي تنتهجها الحكومة ووزارة الإسكان لتصدير العقار المصري والترويج له بالخارج ليكون بمثابة مساهمة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي.