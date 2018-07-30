«غلفتينر» تفوز بجائزة في الصحة والسلامة المهنية

المصدر: الشارقة - البيان

فازت «غلفتينر»، أكبر شركة خاصة مستقلة لتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم ومقرها الإمارات، بالجائزة الذهبية لعام 2018 من الجمعية الملكية لمنع الحوادث في المملكة المتحدة (RoSPA). جاء تكريم الشركة بالجائزة تقديراً لالتزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية لموظفيها في محطة حاويات الشارقة بميناء خالد.

وتكرّم هذه الجوائز الإنجازات الهامة التي تحققها الشركات في أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك أفضل الممارسات في القيادة ومشاركة القوة العاملة. ويتلقى برنامج جوائز (RoSPA) المشاركات من مختلف الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ويجري منح هذه الجوائز للمؤسسات التي تحقق أعلى المعايير ضمن عدة فئات تشمل الميداليات الذهبية، وجوائز الرئيس، وأوسمة التميز، وجائزة الراعي.