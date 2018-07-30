«تنمية المشاريع» تفتتح حاضنة الأعمال «ذا كووركينغ»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

رخصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، «ذا كووركينغ» حاضنة أعمال لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث افتتح عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور الشيخ خالد القاسمي، صاحب مشروع حاضنة الأعمال، المركز مؤخراً في منطقة داون تاون دبي، يأتي ذلك عقب إطلاق المؤسسة نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» بالإمارة في مارس الماضي.

ويهدف نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم.

حاضنة متكاملة

وتعتبر «ذا كووركينغ» حاضنة أعمال متكاملة لرواد الأعمال، حيث تقدم برامج لتطوير وتنمية الأعمال التجارية، وتقديم مساحة عمل مبنية على نظام العضوية للرواد الراغبين بتأسيس أعمالهم التجارية الإبداعية المختلفة، وتوفير مساحات العمل المغلقة والمخصصة للشركات الناشئة لتطوير مشاريعها التجارية من خلال التحاقها بإحدى برامج الحاضنة التطويرية.

وقال عبد الباسط الجناحي: افتتاح «ذا كووركينغ» يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤياهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال الشباب في شتى القطاعات.

وأضاف: يسعدنا ترخيص ثاني حاضنة أعمال في إمارة دبي ضمن نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال».

وقال الشيخ خالد القاسمي، صاحب المشروع: متحمسون بانطلاق حاضنة الأعمال، كما نشكر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على هذه الثقة في سبيل تعزيز وتطوير قطاع الشركات الناشئة في دبي.

نهدف إلى دعم رواد الأعمال في جميع جوانب أعمالهم، من خلال التأكيد على حصولهم على القدر اللازم من التعليم المناسب والأدوات الضرورية لإنشاء أعمال ناجحة والانطلاق من دبي باعتبارها منصة لبدء الأعمال والانتقال إلى العالمية.