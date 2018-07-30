غرفة أم القيوين تعزّز التعاون مع هيئة التجارة اليابانية

المصدر: أم القيوين - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين آفاق التعاون بين الغرفة والتجارة الخارجية اليابانية، حيث استقبل سعيد بن ناصر التلاي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ماسامي آندو، المدير العام لمكتب دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية يرافقه المدير التنفيذي للهيئة تومو هيرو تسوتشيا ــ والمساعد الأول للمدير ديفيد توماس، بحضور خلفان بن أحمد مسفر نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله خميس السويدي المدير العام للغرفة.

ورحب رئيس مجلس الإدارة بوفد الهيئة معرباً عن سروره لهذه الزيارة بهدف تحقيق وتطوير الرؤى المشتركة لتحفيز التعاون المشترك، وقال إن إمارة أم القيوين تمتلك العديد من المميزات والمقومات لتكون المناخ الخصب لإقامة المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.