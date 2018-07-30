عروض صيف الشارقة تنطلق الأربعاء

المصدر: ■ الشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن اكتمال استعداداتها لإطلاق «عروض صيف الشارقة 2018» اعتباراً من الأربعاء المقبل، وذلك إيذاناً بموسم تجاري وسياحي جديد مليء بالفعاليات المتنوعة والمفاجآت السّارة والعروض المغرية وجوائز بمئات آلاف الدراهم.

وقالت الغرفة إنها أنجزت بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق العاملة تحت مظلتها، كافة التحضيرات لانطلاق عروض الصيف بزخم قوي، وبما يضمن جذب أكبر عدد من الزوار والمتسوقين إلى الإمارة على امتداد الموسم الذي يمتد 47 يوماً ويختتم فعالياته في 16 سبتمبر المقبل.

وتقام عروض صيف الشارقة تحت مظلة «صيف الشارقة» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام الثاني على التوالي، حيث تعد عروض الصيف من الأحداث المهمة التي تنظمها الغرفة منذ سنوات، وتحفل بالعديد من الأنشطة الفريدة التي تحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والفنادق وغيرها لتغدو متنفساً مميزاً وجاذباً لمختلف الميزانيات، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو لأبناء منطقة الخليج العربي وغيرهم من السياح من مختلف دول العالم في جميع فصول السنة.

وقال جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، إن اللجنة التنظيمية لعروض صيف الشارقة أنهت كافة استعداداتها لإطلاق عروض صيف الشارقة بموسمه الجديد بالتنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي وبالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق والشركاء الاستراتيجيين والرعاة، في إطار الحرص والسعي المشترك لتوفير أجواء تسوق ممتعة ومفعمة بالفرح والبهجة والفعاليات السياحية والتراثية والأنشطة الترفيهية، بما يتلاءم مع مختلف أذواق الزوار والسياح والفئات العمرية، وبما يُضفي على التسوق رونقاً خاصاً في ظل العروض المغرية.