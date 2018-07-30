انضمام مشروعين لبرنامج «بداية» في غرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

أكد خالد محمد الجاسم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على زيادة إسهام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال الفترة المقبلة لتصل إلى نحو 90% فيما تقدر نسبة إسهامها حالياً بنحو 65% وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.

وقال الجاسم: إن غرفة الفجيرة حرصت على استقطاب الشباب المواطنين من الجنسين للاستثمار في مجال قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع قاعدة القطاع الخاص في إمارة الفجيرة وتنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك بمناسبة تسليم مدير عام الغرفة مكتبين لصاحبي مشروعين تم انضمامهما لبرنامج «بداية» أحد برامج مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة التابع للغرفة والهادف لتوفير بيئة حاضنة للأعمال الناشئة.