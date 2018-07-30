شراكة بين «نتورك إنترناشيونال» و«أليباي» لدعم مدفوعات المتسوقين الصينيين

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة نتورك إنترناشيونال، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و«أليباي»، أحد أكبر منصات الدفع عبر الإنترنت والهواتف المتحركة في العالم، اتفاقية شراكة تهدف إلى تقديم خدمات دفع سهلة ومبسطة للمتسوقين الصينيين في الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، تصبح «نتورك إنترناشيونال» شريكاً للتسوية ومزوداً لحلول التعاملات القائمة على الهواتف المتحركة عبر منصة «أليباي» في نقاط البيع والشراء عبر الإنترنت. وستتوفر منصة «أليباي» قريباً على «إن-جينيوس» (N-Genius)، منصة الدفع الجديدة من «نتورك إنترناشيونال»، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في سبل قبول وإدارة الشركات للمدفوعات، وذلك عبر تسهيل قبول عدة وسائل للدفع على جهاز واحد، وبالتالي تمكين التجار من الاستغناء عن الاستثمار في شراء جهاز منفصل لقبول منصة «أليباي».

ويأتي توفر منصة «أليباي» في الإمارات بالتزامن مع التأثير المتنامي للمستهلكين الصينيين المتمرسين باستخدام التقنيات الحديثة في قطاعي السياحة وتجارة التجزئة في الدولة. ونظراً لأن دبي تعتبر من الوجهات المفضلة لدى السياح الصينيين، يتوقع لهذه الخطوة التي تضع بين أيديهم خياراً مفضلاً للدفع عبر الهواتف المتحركة على غرار منصة «أليباي»، أن تحظى باستحسان واسع بين المتسوقين الصينيين.

وقال بول كلارك، رئيس المجموعة لشؤون المنتجات والابتكار في شركة «نتورك إنترناشيونال»: «في ضوء الشعبية المتزايدة التي تحظى بها المدفوعات عبر الهواتف المتحركة في الإمارات، يسعدنا أن نقدم كامل دعمنا لمنصة «أليباي» التي تعتبر وسيلة دفع مفضلة لدى أكثر من 520 مليون متسوق صيني. وانطلاقاً من أهمية تطوير منظومة المدفوعات الوطنية كأحد ركائزنا المحورية في إطار التزامنا المتواصل تجاه تفعيل دور التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتطلع قدماً إلى دعم شركائنا من التجار والمتسوقين الصينيين وتمكينهم من إجراء تعاملاتهم عبر منصة «أليباي» بكل سلاسة ويسر».

وجاء هذا الإعلان اليوم انسجاماً مع مساعي «نتورك إنترناشيونال» الرامية إلى تمكين التجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك عبر توفير تقنيات دفع مبتكرة وحلول سبّاقة تتيح إجراء معاملات الدفع بسهولة أكبر ومستويات أعلى من الأمان والموثوقية.