مطار أبوظبي يستقبل رحلتين أسبوعياً من عشق آباد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن تشغيل الخطوط الجوية التركمانستانية لرحلتين أسبوعياً من مطار عشق آباد الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي، لتربط بذلك العاصمتين برحلاتٍ جوية خلال يومي الجمعة والأحد.

وقال سعود الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يبرز تشغيل رحلات الخطوط الجوية التركمانستانيّة مكانة أبوظبي كوجهةٍ رئيسية لعبور المسافرين من رجال الأعمال والسياح، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتوفير صالات استقبال مريحة وعروض استثنائية للمسافرين، ويسلط الضوء على جهودنا المستمرة لتطبيق حلول سفر ذكية وفق أفضل المعايير العالمية».

وأضاف الشامسي: «جاءت تلك الخطوة كجزء من استراتيجيتنا لاستقطاب شركات طيران تدعم النمو السياحي في إمارة أبوظبي، فنحن نتوقع أن تستقطب هذه الرحلات ما يقارب 20 ألف مسافر سنوياً بين المدينتين، وبالتالي نتيح الفرصة للمسافرين بين مدينتي عشق أباد وأبوظبي لاختبار تجربة سفر مريحة وممتعة عبر مرافق مطار أبوظبي الدولي، والاستمتاع بما تقدمه أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة والأعمال».

من جانبه، قال إيكاييف شهرت، ممثل شركة الخطوط التركمانستانيّة في الإمارات: «نتطلع إلى العمل مجدداً مع مطارات أبوظبي من خلال تشغيل رحلاتنا الجوية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مرتين أسبوعياً، حيث ستعزز هذه الخطوة الربط بين كلتا الوجهتين، كما ستلعب دوراً رئيسياً في دعم جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونتطلع أيضا إلى الترحيب بالمسافرين ضمن تجربة سفر متميزة على متن طائراتنا».

وأوضحت مطارات أبوظبي أن الخطوط الجوية التركمانستانية ستشغل رحلاتها الجديدة بين عشق أباد وأبوظبي على متن طائرات من طراز «بوينغ 737-800»، التي ستضم مقاعد لدرجة الأعمال والدرجة الاقتصاديّة.