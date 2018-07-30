نائب رئيس أرض الصومال يشيد بدعم الإمارات

المصدر: Ⅶالعين - البيان

أشاد نائب رئيس جمهورية أرض الصومال عبدالرحمن عبدالله السيلعي بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده مع الإمارات وقيادتها الرشيدة، مثمناً دور الاستثمارات الإماراتية في جمهورية أرض الصومال، إلى جانب المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها حكومة الإمارات إلى شعب أرض الصومال، خاصة مشروع تجهيز ميناء بربرة وإنشاء السدود والآبار التي أنعشت العديد من المناطق الزراعية.

وأكد أن تأسيس مكتب تجاري أرض الصومال في دبي يهدف إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. ووعد نائب رئيس أرض الصومال بالعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم واستقبال أقامه محمد سيف العامري على شرفه في مدينة اليحر بمنطقة العين بحضور عدد من الشخصيات ورجال الأعمال وأبناء جالية جمهورية أرض الصومال في الإمارات. وتوجه نائب رئيس جمهورية أرض الصومال والوفد المرافق بالشكر إلى محمد سيف العامري على أعماله الخيرية والإنسانية في أرض الصومال، معتبراً أن ذلك خير ما يجسد الصداقة بين أبناء الإمارات وشعب أرض الصومال، حيث كانت الإمارات أولى الدول التي مدت يد المساعدة من خلال مثل هذه المشروعات.