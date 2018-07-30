65.2 مليون درهم أرباح «ديار للتطوير» للنصف الأول

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت «ديار للتطوير» تحقيق نتائج مالية إيجابية، خلال النصف الأول من عام 2018. وسجلت «ديار للتطوير» عائدات بلغت 314 مليون درهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، وذلك بانخفاض نسبته 0.7 % مقارنة مع 316 مليون درهم، تم تسجيلها عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 65.2 مليون درهم، وذلك بانخفاض نسبته 2.6% عن أرباح النصف الأول من عام 2017.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: الأداء المالي للربع الثاني، والأشهر الستة الأولى من العام الحالي بشكل عام، هو انعكاس للنتائج الإيجابية، التي حققناها من خلال اتباعنا نموذج الأعمال المستدام الذي وضعته الشركة، وهو مدفوع باستراتيجيتنا الواضحة للنمو. وفي الوقت الذي نحقق فيه تقدماً كبيراً في مشاريع «ذي آتريا» و«ميدتاون»، و«فندق وشقق فندقية ديار ميلينيوم البرشاء»، فإننا واثقون بقدرتنا على توسعة محفظة «ديار» والاستمرار في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ما يعزز من مكانتنا كوننا رواداً لهذا القطاع.

وأعلنت ديار هذا الشهر البدء بإجراءات تسليم البرج السكني في مشروع «ذي أتريا»، والذي يعد المشروع الثاني في 2018. وقد سلمت الشركة مطلع هذا العام البرجين السكنيين في مشروع «مون روز» في مجمع دبي للعلوم.