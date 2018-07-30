لغة الماندرين الصينية بمركز خدمة الوصايا في «دبي المالي العالمي»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يعمل مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي على التواصل بشكل فعال وبنّاء مع المجتمع الصيني، عبر تقديم محتوى بلغة الماندرين الصينية، وعقد اجتماعات للشركاء وأصحاب المصلحة، واستضافة سلسلة من اللقاءات والحوارات على القنوات الصينية التي تبث في منطقة الشرق الأوسط.

وقال شون هيرد: عدد الوصايا التي يسجلها المواطنون الصينيون في مركز دبي المالي العالمي يتزايد بواقع الضعف عاماً تلو الآخر. ومن خلال مركز خدمة الوصايا، سيصبح بإمكان الوافدين الصينيين الاحتكام إلى القوانين الصينية الأصلية والمألوفة لديهم بطبيعة الحال، وكتابة وصياغة وصاياهم باللغة الإنجليزية بدلاً من العربية، فضلاً عن إمكانية اختيار المستفيدين من التركات وحصص الأعمال التجارية والأملاك العائلية الموروثة.

ونعتقد أن مجموعتنا من خدمات الوصايا ستضمن للعائلات ورجال الأعمال الصينيين المقيمين في دبي الطمأنينة وراحة البال بأن الثروات التي يجنوها في الإمارات ستؤول بنهاية المطاف إلى عائلاتهم أو شركاء أعمالهم، وذلك وفق القوانين المطبّقة في بلدهم الأم.

ويستمد الوضوح القانوني الذي يرسّخه مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي زخماً أكبر من خلال اتفاقيات التعاون الرسمية، التي أبرمها مركز دبي المالي العالمي، بما يشمل توقيع أول اتفاقية بين محكمة تجارية أجنبية ومحكمة الشعب العليا في شنغهاي؛ والتي تنص على الاعتراف والإنفاذ المتبادل لأوامر وقرارات محاكم مركز دبي المالي العالمي في الصين، وكذلك إنفاذ أوامر محكمة الشعب العليا في دبي.