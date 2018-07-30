6153 زيارة رقابية لأسواق رأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: ■ رأس الخيمة - البيان

نفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة زيارات رقابية للأسواق بلغت 6153 خلال النصف الأول من العام الجاري، لرصد أية ممارسات أو سلوكيات سلبية لا تتماشى مع سياسة الدائرة في حماية حقوق المستهلك وضمان التزام الأسواق تجاهها.

وكشفت الإدارة وجود مخالفات على التصاريح الاقتصادية بلغت 196 مخالفة، كالإعلان عن وجود تنزيلات أو عروض خاصة دون حصول على تصريح من الدائرة، وبيع البضائع عبر المركبات المتجولة في الطرقات دون الحصول على إذن مسبق من الدائرة، وكذلك عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، ووضع ملصقات إعلانية بدون تصريح، واستمرار مزاولة العمل في المحل بعد منتصف الليل دون تصريح، وغيرها من المخالفات.

وأوضح أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بأن فرق التفتيش نفذت47 حملة رقابية استهدفت بها مواقع الشاحنات والمعدات الثقيلة في الإمارة وتم رصد 6 مخالفات فيها، وأطلقت الإدارة في وقت سابق مبادرة «الرقابة الذاتية» والتي تهدف لتدريب العاملين في المنشآت التجارية على إجراءات التصاريح، وبلغت عدد المنشآت التي شملتها المبادرة 15 منشأة في الإمارة، على أن يتم تقييمهم بعد 30 يوماً من انعقاد المبادرة للتأكد من مدى إدراك الإجراءات الرقابية للتصاريح.

ومن جانب آخر أوضح خالد الكلالي مدير شعبة التصاريح التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، بأن الإدارة أشرفت على سحوبات بلغت 30 سحباً خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.093.000 درهم.