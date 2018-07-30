«سماء» تبرم اتفاقية شراكة مع «مونامي تيك»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «الحيل أوريكس للتمويل»، الشركة الأم لشركة «سماء»، عن توقيع اتفاقية رسمية وعقد شراكة استراتيجية مع شركة مونامي تيك «للمدفوعات المالية التكنولوجية. ويهدف التعاون بالدرجة الأولى إلى استخدام تقنية «مونامي تيك» في أعمال شركة «سماء» ومشروعها الخاص بإقراض المستهلكين. وستكون هذه المبادرة جزءاً أساسياً من التحول الرقمي لشركة «الحيل أوريكس للتمويل» مع قرب اكتمال تبنيها الكامل للمنصة.

وقال عمار عفيف، المدير الإداري في شركة «مونامي تيك»: قمنا بابتكار «Lendme»، وهي خدمة رقمية بالكامل تتيح للمؤسسات المالية الحصول على قروض فورية في لحظة قيامهم باتخاذ القرار من خلال العديد من الوسائل، بدءاً من التجارة الإلكترونية إلى الأعمال التجارية عبر تطبيقات الهواتف المتحركة. وستسهم عملية رقمنة القروض في خفض النفقات.