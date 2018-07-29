تعاون بين «الفطيم للسيارات» و«ورشة حكومة دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت «ورشة حكومة دبي» و«الفطيم للسيارات»، إحدى كبرى الشركات الإماراتية الرائدة في صيانة وتوزيع السيارات وقطع الغيار، اتفاقية لتعزيز التعاون الفني والتقني في صيانة المركبات من نوع «تويوتا». واتفق الجانبان على تأسيس مركز لصيانة مركبات «تويوتا» العائدة لـ «ورشة حكومة دبي»، بإدارة مشتركة وبطاقة استيعابية بنحو 200 مركبة يومياً.

وقال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: «يمهد التعاون مع «الفطيم للسيارات» الطريق أمامنا لمواصلة توفير خدمات متميزة ورائدة في إدارة وصيانة المركبات، وفق أفضل الممارسات العالمية بما يحقق سعادة المتعاملين، ونتطلع بثقة حيال مركز صيانة مركبات «تويوتا»، الذي يمثل تجسيداً حقيقياً لمبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في الصيانة والإصلاحات الفنية والتقنية للمركبات، في خطوة داعمة لجهود تعزيز قطاع السيارات الذي يشهد نمواً وازدهاراً لافتاً في الدولة».

من جانبه، قال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة لـ«الفطيم تويوتا»: «نتشرف بالشراكة مع «ورشة حكومة دبي»، التي تعد واحدة من أهم عملائنا في الإمارات، سيّما أنها من أبرز موردي السيارات الرئيسيين لنخبة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. ونثق من جانبنا بأنّ الاتفاقية دفعة قوية باتجاه تعزيز الثقة بسياراتنا وخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن الحفاظ على موثوقية ومتانة مركباتنا من خلال خدماتنا عالية المستوى، المقدمة بإشراف فريق فني مؤهل من خيرة الخبراء الذين يخضعون سنوياً لعدة ساعات من التدريبات المكثفة.