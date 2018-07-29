200 % نمو مناولة البضائع المدحرجة بالنصف الأول

المصدر: ■الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف أحمد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ الفجيرة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، عن أن عمليات مناولة البضائع المدحرجة في موانئ الفجيرة نمت بمقدار 200% خلال النصف الأول 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وشهدت عمليات مناولة البضائع العامة زيادة بنسبة 66%، وارتفعت خدمات مناولة الحاويات 5% خلال النصف الأول.

وأضاف: «أما عدد البواخر السياحة فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 5% في الفترة نفسها وذلك في إطار تسخير موانئ أبوظبي كافة إمكاناتها وخبراتها في التعامل مع البضائع العامة والمدحرجة والسفن المخصصة لنقل الحاويات وكذلك السفن السياحية، لتوسيع عمليات التبادل التجاري بين ميناء الفجيرة وأسواق شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، في خطوة تسعى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للفجيرة، لتحتل مكانة حيوية في خارطة التجارة العالمية».

تطوير

وتحظى موانئ أبوظبي بموجب اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً بينها وبين هيئة ميناء الفجيرة بالحقوق الحصرية عبر ذراعها التشغيلية شركة «مرافئ الفجيرة» لتطوير البنية التحتية للميناء وإدارة عمليات الشحن ومناولة الحاويات وخدمات نقل المسافرين بحراً، برصد مبلغ مليار درهم من أجل عمليات التطوير، القابلة للزيادة حسب الحاجة والضرورة لإتمام عمليات التحديث وفقاً للتوجهات والأهداف الاستراتيجية.

ونوه بأن تطوير ميناء الفجيرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف الارتقاء بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة عبر تطوير مرافق وفق أرقى المعايير العالمية.

ولفت إلى أن هذا الميناء الحيوي يسهم في تعزيز الخدمات والأنشطة المقدمة في ميناء خليفة وميناء زايد عبر توفير خيارات أكثر للعملاء على الساحل الشرقي لدولة الإمارات وإعادة تصدير البضائع الواصلة إلى ميناء خليفة والهند وباكستان وشرق أفريقيا من خلال ميناء الفجيرة، فضلاً عن استلام البضائع العامة للعملاء في مناطق الدولة الشمالية عن طريق هذا الميناء الحيوي.

استقطاب

ولفت إلى وجود توجه آخر في استقطاب شركات ملاحية دولية للتعاقد معها، في خطوة لدعم قطاع الملاحة والشحن البحري، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات لهم، الأمر الذي سيساهم في توسيع نطاق العمليات للميناء ليعزز من مكانته في التجارة البحرية الدولية.

وأشار المطوع إلى أن مرافئ الفجيرة مقبلة خلال الفترة القادمة على تحقيق نمو ملفت في عملياتها، ونمو في قدراتها الاستيعابية، مما يشكل نقلة نوعية في الخدمات، حيث تصل الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاوية حالياً 250 ألف حاوية نمطية سنوياً، وسيكون بعد إنجاز عملية التطوير قادرة على مناولة 1 مليون حاوية و700 ألف طن من البضائع العامة سنوياً.

وقال إن ميناء الفجيرة استقبل 9636 مسافراً حتى الآن ومن المتوقع زيادة عدد المسافرين لـ13000 في نهاية 2018، وتجدر الإشارة إلى أن شركة بيرما بايبس، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة الأنابيب، قد قامت بتصدير أولى شحناتها من الأنابيب المطلية بالفولاذ زنة 2650 طناً مترياً عبر ميناء الفجيرة.