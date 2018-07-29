غرفة عجمان تناقش الارتقاء بسعادة المتعاملين

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية، تضمنت استعراض التقارير السنوية لقياس سعادة الفئات المتعاملة مع غرفة عجمان، للوقوف على أهم المقترحات والعوامل التي تصب في زيادة رضا موظفي ومتعاملي الغرفة بكافة فئاتهم، بما ينعكس على الأداء العام ومخرجات العمل. حضر الحلقة الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ورئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعبدالله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات وموظفي غرفة عجمان.

وأكد المويجعي أهمية تنظيم الغرفة لسلسة الحلقات النقاشية ودورها في إثراء الكوادر البشرية بمعارف ومعلومات متنوعة وتثقيفهم في مختلف المواضيع ولا سيما التي تتماشى مع توجهات عمل غرفة عجمان، وقال إن الحلقات النقاشية تعزز من تنوع الآراء والمقترحات للدفع قدماً بتحسين الخطط المستقبلية للغرفة، موضحاً أن حلقة استعراض التقارير السنوية لقياس مؤشر السعادة وتقديم الرؤى والمقترحات من شأنه أن يعزز الريادة والتميز لغرفة عجمان واستدامة الأعضاء.

وأكد أن الإمارات تضع نصب أعينها سعادة الفرد والمجتمع لتطلق البرامج والمبادرات الخاصة بذلك حتى أصبحت مثالاً عالمياً يحتذى به، كما أن الجهات الحكومية تولي سعادة موظفيها ومتعامليها اهتماماً كبيراً انعكس على تطور كافة القطاعات.

وقدم الحلقة عبدالناصر التوني وعلياء سرور، حيث ناقشت الحلقة التقارير الخاصة بقياس سعادة الفئات المعنية بالتعامل مع غرفة عجمان، والتي تتمثل في «المتعاملين والعاملين والشركاء الاستراتيجيين والموردين والمجتمع»، للوقوف على مدى رضاهم عن أداء وخدمات الغرفة ودورها المجتمعي، كما ناقشت الحلقة عدداً من المقترحات البناءة التي تعزز تميز بيئة عمل الغرفة وتصب في زيادة سعادة الفئات المعنية بالتعامل معها.