«دبي الملاحية» تشارك بمعرض بناء السفن في هامبورغ

المصدر: دبي - البيان

أكّدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» مشاركتها في معرض بناء السفن والمعدات والتكنولوجيا البحرية 2018 أحد أكبر المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا والمعدات البحرية، والمقرر في مدينة هامبورغ الألمانية بين 4 و7 سبتمبر المقبل، حيث تستعرض التجربة الرائدة لإمارة دبي والتي توّجت مؤخراً بدخولها قائمة الخمسة الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي»، لتكون بذلك المدينة الأولى عربياً، التي تصل إلى مراكز الصدارة الدولية في القطاع البحري.

وقال هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس وفد البعثة التجارية التي ستشارك في المعرض: «تواجدنا في هذا المحفل الهام يعكس بالتأكيد السمعة العالمية التي تتميز بها دبي على الساحة الاقتصادية العالمية باعتبارها مركزاً دولياً للنقل والشحن البحري، خصوصاً مع تميز الإمارة بموقع استراتيجي يربطها بالطرق البحرية العالمية، وتمتعها بخبرات راكمتها على مدى السنوات الماضية».

من جهته، أوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أن المشاركة في «أس. أم. أم 2018» تأتي استكمالاً للجهود الحثيثة لإعلاء شأن إمارة دبي ودولة الإمارات ضمن المشهد البحري الدولي، لافتاً إلى أن الخطوة تأتي في وقت استراتيجي للغاية بالتزامن مع الإنجاز النوعي الذي حققته الإمارة بوصولها إلى مصاف أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم، في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وبدعم من الخدمات المتميزة والبنية التحتية المتطورة والإمكانات البحرية واللوجستية عالمية المستوى والمناطق الحرة المبتكرة والبيئة التنافسية المحفزة على التجارة والأعمال والاستثمار.