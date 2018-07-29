المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات) أبوظبي، احتفالها السنوي للصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة، بحضور عدد من ممثلي شركة أدنوك ومجموعة شركاتها وبعض الشركات الإقليمية الأخرى، حيث احتفلت بمرور 40 مليون ساعة عمل في مشروع أم لولو2 دون إصابات.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية إن الاحتفال بيوم الصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة في كل عام يعكس مدى اهتمام الشركة والتزامها بالأداء المتميز في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة.

وأضاف أن 2017 كان عاما مميزاً من حيث تحقيق أقل معدل للحوادث في الوقت الذي حققت فيه الشركة ربحية جيدة.