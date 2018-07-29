1.7 مليار إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات نصفياً

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

كشفت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن ارتفاع حجم إنفاقهما على الشبكات إلى 1.66 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 10.4% مقارنة بنحو 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

وأفادت البيانات المالية للشركتين، المنشورة على سوقي دبي وأبوظبي الماليين، بأن تكاليف الشبكات وأخرى ذات علاقة لشركة «اتصالات» وصلت إلى 1.27 مليار درهم في النصف الأول بزيادة 11.8% مقارنة بنحو 1.13 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 394.12 مليوناً بزيادة 6.2% مقارنة بنحو 371 مليون درهم في النصف الأول من 2017.

وعملت الشركتان خلال السنوات الماضية على مواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات، ورصدت «اتصالات» للعام الجاري 3.6 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 32.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي موزعة بواقع 26.2 ملياراً لـ «اتصالات» و6.68 مليارات لـ «دو»

وتوزعت إيرادات «اتصالات» النصفية بواقع 13.35 مليار درهم للهاتف المتحرك و8.2 مليارات للهاتف الثابت و1.13 مليار إيرادات من بيع معدات اتصالات ومعدات أخرى، إضافة إلى إيرادات أخرى بنحو 3.48 مليارات درهم، بينما توزعت إيرادات «دو» بنحو 4.03 مليارات درهم للهاتف المتحرك و1.14 مليار للهاتف الثابت و1.07 مليار إيرادات البيع بالجملة وإيرادات أخرى بنحو 436.9 مليوناً.