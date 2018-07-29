استئجار 95 % من المرحلة الأولى لأراضي «أم القيوين الصناعية»

المصدر: Ⅶ أم القيوين - عصام الدين عوض

أكّدت المهندسة شيخة بن حمضة، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة أم القيوين الصناعية، أنه تم استئجار 95 % من المرحلة الأولى من الأراضي في مدينة أم القيوين الصناعية، وذلك بعد الإقبال الكبير على المدينة من قبل المستثمرين.

وأوضحت في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن الأراضي التي استؤجرت تضمنت أراضي صناعية ومستودعات وسكن عمال وأراضي تجارية، علماً بأن موقعها المميز دفع المستثمرين للإقبال عليها، حيث تقع المدينة على شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات، ما يعد موقعاً استراتيجياً نتيجة قربه من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط كل إمارات الدولة، الأمر الذي جذب المستثمرين إليها.

اهتمام ورعاية

وأوضحت أن المدينة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 70 مليون قدم مربعة تجد اهتماماً ورعاية خاصة من قِبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، مبينة أن الطريق الرئيس بالمدينة، الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات قد اكتمل، إضافة إلى قيام الهيئة بدراسة إنشاء العديد من الطرق الداخلية بالمدينة.

وأضافت أن المدينة الصناعية تعد مشروعاً رائداً وداعماً لقطاعات التنمية والتصنيع والتخزين والتجارة وسكن العمال، وذلك من خلال توفير خدمات متميزة عبر الالتزام الكامل بالجودة والصحة والسلامة، كما أن هناك توجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم أم القيوين بضرورة الإسراع في تمهيد البنية التحتية حتى يتمكن المستثمرون من البدء الفوري في أعمالهم التجارية.

إقبال واسع

وأوضحت أن المدينة الصناعية شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف المستثمرين، وذلك نتيجة للتسهيلات التي تم منحها لهم وتوفير ميزة تنافسية للمستأجرين من خلال تجميع الصناعات المماثلة في مجالات الدعم اللوجستي وعمليات التشغيل، لتدعيم وارتقاء الصناعة في أم القيوين وتحقيق الرؤية وطموحات كل المستثمرين، حيث تتنوع المجالات الصناعية في المدينة، مثل الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف وصناعة العطور وصناعة الألمنيوم بمختلف أنواعه، إضافة إلى صناعة الأخشاب وخلافها.

20 عاماً

وأكّدت أن موقع مدينة أم القيوين الصناعية المميز دفع المستثمرين للإقبال عليها، حيث تم استئجار عدد كبير منها بعقود مدتها 20 عاماً، كما تمنح فترة 6 أشهر مجانية لحين البدء في المشروع، مبينة أن المدينة تلبي احتياجات المستثمرين في المجالات الصناعية والخدمات المساندة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد رافداً للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توفر المستودعات الحديثة لتكون مناسبة لعمليات التخزين والتجميع والتوزيع، كما أنه ستكون هناك مبانٍ تجارية ومكاتب وصالات عرض ومنافذ بيع للتجزئة بمواقع متميزة، إضافة إلى معارض البيع الدائمة للمصانع.

ولفتت في الوقت ذاته إلى أن مخطط مدينة أم القيوين الصناعية يشمل سكناً للعمال وفق بنية صالحة لإقامة المجمعات السكنية تناسب احتياجات إسكان العمال والموظفين في قطاعات المدينة المختلفة مع توفير الخدمات الأساسية والاجتماعية الأخرى، مثل مراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق، وأن أهم ما يميز المدينة الصناعية قربها من مطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومطار رأس الخيمة، وميناء جبل علي.

خطة تنمية

وأوضحت أن هناك اهتماماً بالغاً بالبنية التحتية في الإمارة من قبل الحكومة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التنموية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وحرصاً من سموه على أن تأخذ الدوائر والمؤسسات والشركات في الإمارة دورها في عملية التنمية، وخلق شراكات مع المستثمرين للنهوض باقتصاد الإمارة لتحقيق ما تصبو إليه لخلق بيئة استثمارية من شأنها أن تعزز من اقتصاد أم القيوين.

ولفتت إلى أن المجلس التنفيذي اعتمد حزمة من المحفّزات للمستثمرين في الإمارة بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض الكلفة عن أصحاب الأعمال، لتسيير مزاولة الأنشطة الاستثمارية، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد.