«كامكو» تصدر سندات بـ 40 مليون دينار كويتي

المصدر: Ⅶالكويت - البيان

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، عن إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار كويتي لأجل 5 سنوات بنجاح، حيث لاقى الإصدار قبولاً من قبل المستثمرين مما ساهم في زيادة ملحوظة في تغطية الاكتتاب في فترة 3 أيام، والتي تعتبر أقصر فترة اكتتاب سندات مقومة بالدينار الكويتي.

ويأتي قرار الشركة المصدرة ومديرو الإصدار في تقصير فترة الاكتتاب لمدة 3 أيام فقط مدفوعاً بالتزامهم بتطوير معايير السوق المحلي لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث تكون فترات الاكتتاب 24 ساعة أو أقل.

وتم إصدار السندات، والتي لعبت كامكو وبنك الخليج دور مديري الإصدار المشتركين، على أساس شريحتين، الأولى بفائدة ثابتة تبلغ نسبتها 6.00 في المائة، تدفع على أقساط كل ثلاثة أشهر؛ والثانية تتمثل في سندات الفائدة المتغيرة حيث يكون معدّل الفائدة معادلاً لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي مضافاً إليها 2.75% تدفع أيضاً بشكل ربع سنوي وعلى أقساط، على ألا تفوق 7.00% سنوياً.

وكانت قد حصلت شركة كامكو أخيرا على تصنيف ائتماني لدرجة الاستثمار عند BBB للأجل الطويل وA3 على المدى القصير، من قبل مؤسسة كابيتال انتيليجانس للتصنيف الائتماني. وتعكس هذه التصنيفات الأداء الصلب للشركة واستراتيجية التـــطوير التدريجي، في الوقت الذي تدير فيه الشركة أصولا مدارة بقيمة 11.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2017.