قمة لمناقشة مستقبل تكنولوجيا المعلومات على هامش «جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم جمعية الخدمة الاستشارية الدولية لصناعة البناء استضافة قمة ثانية في دبي يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018. جاء هذا الإعلان خلال فعالية B-NET للتواصل الاجتماعي والتعارف، والتي نظمتها الجمعية في برج الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتشكّل القمة منصة للمعنيين المتخصصين، وخاصة المبتكرين التقنيين والمستشارين والمستخدمين النهائيين لمشاركة الرؤى والخبرات والتجارب، والملاحظات والتحديات. ومن المقرر أن تتيح القمة فرصة للتعرّف إلى المعايير الدولية للتصميم الفعّال، واتباع أفضل الممارسات لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مراكز البيانات، والتمديد المنظّم للكابلات، والبنية التحتية اللاسلكية، وتقنيات الصوت والفيديو.