«الشرقيون للتنمية العمرانية المصرية» تستهدف مبيعات 8.5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات

المصدر: القاهرة - رويترز

قال محمد محمد فريد خميس مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن شركته تستهدف مبيعات بنحو 8.5 مليارات جنيه (475.4 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة من سبعة مشروعات بتكلفة تبلغ ستة مليارات جنيه.

وأضاف خميس، نجل رجل الأعمال والملياردير المصري محمد فريد خميس، في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة إن شركته لديها محفظة عقارية تبلغ 125 فداناً سننتهي من تنميتها خلال السنوات الثلاث المقبلة بإقامة 7 مشروعات سكنية بإجمالي 2500 وحدة سكنية.

«أغلب المشروعات شرق القاهرة... التكلفة الاستثمارية للمشروعات تبلغ 6 مليارات جنيه بمبيعات متوقعة 8.5 مليارات جنيه منها مليارا جنيه هذا العام».

وبلغت مبيعات الشرقيون للتنمية العمرانية نحو 650 مليون جنيه عام 2017.

وتمتلك عائلة خميس أسهم الشرقيون للتنمية العمرانية وشركة النساجون الشرقيون للسجاد أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم.

وقال خميس، «سنطرح مشروعاً سياحياً في الساحل الشمالي الصيف المقبل بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه ومبيعات متوقعة 2.250 مليار جنيه».

«قمنا بشراء 50 فدانا نصيبنا منها 70 بالمئة بنحو 150 مليون جنيه ومعنا شريك مصري بالجزء المتبقي... مساحة الأرض تبلغ 50 فداناً. المشروع سيشمل وحدات سياحية وفندقاً، نتفاوض حالياً مع شركة فنادق عالمية لم تعمل من قبل في مصر لإدارة الفندق». وتأسست الشرقيون للتنمية العمرانية عام 1994 ويبلغ رأسمالها المدفوع 223 مليون جنيه والمرخص به مليار جنيه.

وأضاف: «لا نقوم بتجميد أراض حتى ترتفع الأسعار بل نضيف أراضي سنويا للشركة... العام المقبل نستهدف شراء نحو 220 فداناً».