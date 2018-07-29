المصدر: الرياض - الوكالات

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية ربط القروض الشخصية بالراتب والمصاريف اليومية والشخصية والسجل الائتماني حتى لا يتحمل العميل ما لا يستطيع ابتداءً من الشهر المقبل.وبحسب تقارير صحفية يتباين في المتوسط الاستقطاع من الراتب للقروض الشخصية بين 33 % للموظفين و25 % للمتقاعدين.

وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة، إن تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تقضى بدعم الاقتراض المسؤول الذي يوجه التمويل للأساسيات مثل ترميم المنازل والصحة والتعليم ويقلل من الكماليات مثل السلع الاستهلاكية والسفر للخارج.وأشار إلى أن نسبة التعثر بين 1- 1.5 % من إجمالي القروض الشخصية التي بلغت في الربع الأول 316 مليار ريال تمثل 14 % من الناتج المحلي.