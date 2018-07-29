«جي إف إتش كابیتال» تضم شركاء لـ «ذي إنترتینر»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعـلنت جـي إف إتـش كابـیتال، والمملوكة بـالكامل لمجموعة جي اف اتش المالـیة، عـن شراكتها مـع مجموعـة الفطیم لاستكمال عملیة استحواذ كبرى على «ذي إنـترتـینر» الـتي تـعتبر مـن الشركات الرائدة فـي تـوفیر تطبیقات الخصومات ونقاط المكافآت وغـیرهـا مـن الـتطبیقات التكنولوجیة الأخرى التي تلبي متطلبات الحیاة العصریة بالمنطقة.

تأسست «ذي إنـترتـینر» الـتي تـقدر قـیمتها بـما مـقداره 150 ملیون دولار فـي دولة الإمارات عام 2001 وسرعـان مـا تطورت لـتصبح اسـماً تجاریاً قـویاً فـي الـمنطقة وفـي دول عدیدة نـظراً إلى علاقاتها الـقویـة وتقنیاتها الرائدة فـي السوق.

وفي إطار سـعیها لـتحقیق قـیمة استراتیجیة فـي «ذي إنـترتـینر» قامت جي إف إتش بتوقـیع اتـفاقـیة استثمار مع مجموعة الفطیم والزرعونـي للاستثمار، حیث حصلوا عـلى حصة الأقلیة المؤثرة فـي «ذي إنـترتـینر» بجانب جي إف إتش، حیث سیقومون بدور حیوي لـتحقیق قـیمة أعـلى لشـركـة «ذي إنـترتـینر».

تجـدر الإشـارة إلـى أن مجموعـة الـفطیم هـي مـن بین أكبر الـمؤسـسات تـنوعاً وحداثـة فـي مدینة دبي، ولـدیـها شراكات مـع أكبر وأشهر العلامات التجاریة الجذابة والمبتكرة فـي العالم، إذ تزاول أنشطتها عـبر مـختلف الـقطاعـات التي تشمل السیارات، التجزئة، العقارات والخدمات المالیة من خلال تواجدها في 29 بلداً بالشرق الأوسط، أفریقیا وآسیا.

وقال الشـیخ أحمد بن خلیفة آل خلیفة، رئیس مجلس إدارة جي إف إتش كابـیتال:«نحن سعداء بالاستثمار في قـطاع الـتكنولوجیا الـذي یشهد نـمواً كـبیراً فـي المنطقة مـن خلال الشراكة مع مجموعة الـفطیم، أحد أكـبر الأسماء الـمعروفـة والـمرمـوقـة فـي الشـرق الأوسـط.

أسست «ذي إنترتینر» مكانتها بجدارة كأحد رواد الـسوق ومـن خلال الدعم المقدم مـن جي إف إتـش ومسـتثمرینا، نتوقع التسریع من خطط الشـركة لـلاستحواذ على العدید من الفرص الـمتوفـرة للشركـة سواء عـلى المستوى الإقلیمي أو العالمي بهدف مـاعفة حجم الشركة على مدى الأعـوام الـثلاث المقبلة.

نتطلع إلى العمل مع شركائـنا وفریق الإدارة العلیا بشكل وثیق خـاصة مـع تعیین جاسم الصدیقي رئیساً جدیداً لمجلس إدارة «ذي انترتینر» لما یـتمتع به من خـبرة واسعة فـي الاستثمار فـي الـتكنولوجیا والخــدمات المساندة لمواصلة توفـیر أعـلى المسـتویات المتقدمة فـي الـتكنولوجیا مـع تـعزیز القیمة ومجالات الاختیار التي تضاهي تلك المتوفرة في أسواق العالم في الوقت الحاضر».

مكانة

قال مروان شحادة، مدیر المجموعة لـلتطویر المؤسسـي فـي مجموعة الفطیم، «نـرى أن هناك إمـكانـیات هائـلة فـي قطاعي التكنولوجیا والبرامج الإلكترونیة الخاصة بنمط الحیاة العصریة.

ونظرا لأن «ذي إنترتینر» تـتمتع بمكانة ممیزة كأحد رواد السوق بالشرق الأوسـط فـإننا على ثقة بأن الـتواجد الـقوي للفطیم على المستوى الدولي یـمكن أن یضیف القیمة لجهود الشركة الرامیة إلى إنشاء شبكاتها من المستهلكین والتجار فـي الشرق الأوسط، أفریقیا وآسیا، وهي من المناطق التي لدینا فیها علاقات قویة وطویلة الأمد.»