7.6 مليارات دولار قيمة سوق الضيافة في الإمارات 2022

المصدر: دبي- البيان

توقعت صحيفة «ديلي اكسبريس» البريطانية أن تبلغ قيمة سوق الضيافة في دولة الإمارات 7.6 مليارات دولار «5.8 مليارات جنيه استرليني»، بحلول عام 2022، بالمقارنة مع 5.1 ملايين دولار «3.9 مليارات جنيه استرليني»، في عام 2017.

وكانت الصحيفة قد نشرت مقالاً أمس عن توقعاتها لآفاق قطاع السياحة في الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة.

وذكرت الصحيفة أن دبي شهدت زيادات هائلة في تدفق السائحين إليها خلال السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الزيادة حتى يبلغ عدد زوار دبي 20 مليون زائر بحلول عام 2020، بالتزامن مع الحدث المشهود المنتظر أن تحتضنه دبي في هذا العام، وهو معرض «إكسبو 2020».