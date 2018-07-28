صفقة «مبادلة» و«سوني» بانتظار موافقة جهات تنظيمية

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

تقدمت كل من شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة «سوني كوربوريشن» بطلب إلى الجهات التنظيمية المعنية بقطاع نشر الموسيقى في البرازيل للموافقة على الصفقة التي أعلنت الشركتان عن إبرامها بينهما في مايو الماضي، بحسب ما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس. وأعلنت «مبادلة» 21 مايو الماضي عن بيع حصة الأغلبية التي تملكها ضمن ائتلاف الشركات المالكة لشركة «إي أم آي للنشر الموسيقي» إلى شركة «سوني كوربوريشن» مقابل 4.75 مليارات دولار أميركي.

وتمتلك شركة «إي أم آي للنشر الموسيقي» مكاتب في عدة دول في أنحاء العالم، ومن ضمنها البرازيل.