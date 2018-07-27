«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف دبي لصناعات الطيران

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف شركة دبي لصناعات الطيران إلى بي بي+، مقابل بي بي، وفي الوقت ذاته، رفعت الوكالة العالمية تصنيف الشركة من حيث الديون غير المضمونة إلى بي بي+ مقابل بي بي، ولم تغير ستاندرد آند بورز بقية تصنيفات دبي لصناعات الطيران. كما رفعت الوكالة العالمية تقديرها لاحتمالات انتعاش الشركة إلى 65% مقابل 55%، بسبب ارتفاع حجم أسطول الشركة من الطائرات.

ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني من حيث الإصدارات من بي بي إلى بي بي بي-، بناء على استحواذ دبي لصناعات الطيران على شركة أواس إفياشن كابيتال المحدودة، ومقرها دبلن، ونجاحها في إدماج عمليات الشركتين معاً، مع توقعات بانتعاش مرتفع الاحتمالات بنسبة 90-100%. ومنحت الوكالة العالمية كلتا الشركتين نظرة مستقبلية مستقرة.