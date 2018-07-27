«تيسين كروب» تتوسع في صالات العرض الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «تيسين كروب للمصاعد» مجموعة جديدة من صالات العرض المزودة بتقنيات الواقع الافتراضي في فروعها بمنطقة آسيا والشرق الأوسط، تتيح للزوار اختبار تجربة تحاكي مستقبل التنقل الحضري عبر رحلة سريعة داخل مقصورة مصعد «ملتي» الجديدة، والاطلاع على التقنيات التي تقف وراء هذه المصاعد المبتكرة.

واستقطب المفهوم اهتمام الكثير من الزوار لدى استعراضه للمرة الأولى في مطار دبي مطلع هذا العام.

وتوفر الشركة اليوم العروض القائمة على تقنية الواقع الافتراضي في صالاتها بالإمارات والصين وهونغ كونغ وماليزيا وميانمار وتايلاند وإندونيسيا وتايوان والأردن، وتعتزم قريباً توفيرها في صالاتها بالسعودية والكويت ومصر ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.