27 ملياراً توسعات «نخيل» في الضيافة والتجزئة

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

أكّد علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، أن توسعات الشركة في قطاعي الضيافة والتجزئة تبلغ قيمتها 27 مليار درهم، وستزيد خلال الفترة المقبلة في إطار دورها الذي تنهض فيه لبناء أصول مستدامة تدعم رؤية دبي، وتسهم بقوة في ديمومة نموها الاقتصادي.

جاء ذلك على هامش توقيع عقد تشييد ثاني منتجع سياحي في جزر ديرة باستثمارات تصل إلى 500 مليون درهم تضخ منها «سنتارا» للفنادق والمنتجعات 40%.

ولا تتعامل «نخيل» مع الشركات العالمية في تطوير مشاريع الضيافة على أساس إرساء عقد التشغيل أو الإدارة مقابل نسبة من العائدات فحسب، بل تؤسس لمفهوم قيام الشريك العالمي بالإسهام في تمويل المشروع شرطاً لحصوله على حق التشغيل، الذي بدوره يخضع لشرط تحقيق أعلى قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة عموماً، ولعائدات شركة نخيل العقارية خصوصاً.

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