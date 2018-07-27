«الإمارات الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم جهود التوطين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات أمس عن مشاركته في برنامج «اليوم المفتوح للتوظيف»، الذي تنظمه «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، أسبوعياً بدءاً من شهر يوليو حتى سبتمبر في دولة الإمارات انسجاماً مع أهداف التوطين، التي نصت عليها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وفي إطار منهجية ثلاثية المحاور أطلقتها الوزارة هذا العام سعياً إلى توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين، ضمن قطاعات اقتصادية استراتيجية في 2018.

وتأتي مشاركة «الإمارات الإسلامي» في برنامج «اليوم المفتوح للتوظيف» مدفوعة بالتزامه المتواصل تجاه دعم جهود التوطين في دولة الإمارات، بهدف تعزيز انخراط المواهب الوطنية الإماراتية في القطاع المصرفي. وقال مروان سالم ابونواس المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتنمية الكوادر البشرية الوطنية وتمكينها، نسعى في «الإمارات الإسلامي» إلى توظيف نحو 30 شاباً وشابة من المواهب الوطنية في دولة الإمارات خلال المائة يوماً المقبلة في وظائف متنوعة ضمن فرق عمل الإدارة وخدمة المتعاملين سواء كانوا من المتمرسين مهنياً أو الخريجين الجدد أو حتى الحاصلين على شهادة الدراسية الثانوية.

وأضاف: إننا سعداء بالمشاركة في برنامج التوظيف الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونتطلع قدماً لمنح المتقدمين إلى وظائفنا فرصة المساهمة في ازدهار قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

تجدر الإشارة إلى أن «الإمارات الإسلامي» شهد إقبالاً واسعاً خلال أول أيام البرنامج الذي انعقد 23 الجاري.