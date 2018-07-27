«كريتيو»: 70 % هيمنة التطبيقات على التجارة المتنقلة في المنطقة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشف تقرير لشركة كريتيو في الشرق الأوسط وأفريقيا هيمنة التطبيقات على التجارة المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمثل 70٪ من المعاملات المتنقلة.

وعلى صعيد هذه المنطقة، يزيد معدل التحويل على تطبيقات التسوق بأكثر من خمس مرات عما هو عليه في شبكات الهاتف المحمول، كما تم أخذ عينات من بين تجار التجزئة الذين لديهم موقع شبكات الهاتف المحمول وتطبيقه.

وأكد ميكيله إيوتسو، المدير العام لـ «كريتيو» إن هناك إدراكاً متزايداً بين تجار التجزئة لأهمية توفير تجارب تسوق تنتقل بسلاسة بين القنوات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

وهو ما توفره قنوات الـ«أومني تشانيل». ومن خلال تقديم خيارات عديدة للعملاء الذين يفضلون الشراء عبر الإنترنت مثل الحصول على المنتج من المتجر وعروض المنتجات المطابقة وبرامج الولاء المتصلة، فإن تجار التجزئة تسعى إلى توفير تأمين ذات مستوى عالٍ لمحفظتها مع الحفاظ على العملاء إلى جانب توفير البيانات القيمة.

وأظهر تقرير لشركة «كريتيو» أن العملاء الذين يستخدمون قنوات أومني تشانيل، رغم أنهم لا يشكلون سوى 7٪، حققوا نسبة 27٪ من إجمالي المبيعات. وفي حين أن التسوّق عبر قنوات أومني تشانيل يزداد انتشاراً شيئاً فشيئاً، إلا أن التسويق عبر هذه القنوات لم يتم اللحاق به بعد من جانب الكثير من التجار.

وينشط المتسوقون اليوم في جميع بيئات التصفح، في إشارة لتفضيل الشراء عبر الإنترنت على المتاجر التجارية، كما يواصلون الشراء باستمرار أثناء التنقل عبر الأجهزة الذكية النقالة. وأظهرت البيانات، على صعيد نشاط التسوق، أن أجهزة الحاسوب المكتبية هيمنت على الاستخدام خلال ساعات العمل، بينما يزداد استخدام الجوال خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال المدير العام لدى كريتيو في الشرق الأوسط وأفريقيا: تؤكد هذه النتائج أهمية جمع البيانات من نقاط اتصال مختلفة. ويمكن أن تساعد البيانات عبر الأجهزة تجار التجزئة على فهم رحلة المتسوق، وتعويض خسائرهم الناجمة عن انخفاض المبيعات من الأجهزة الأخرى.

ووفقاً لتقرير كريتيو، يمكن لتجار التجزئة الذين يستخدمون الـ«أومني تشانيل» والذين يستطيعون الجمع بين بياناتهم الإلكترونية وتلك على أرض الواقع أن يقدّموا بيانات مبيعات تزيد عن 4 أضعاف وذلك لتعزيز جهودهم التسويقية.