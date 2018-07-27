«هواوي» تطلق هاتف «نوفا 3» عالمياً من دبي

المصدر: Ⅶدبي - وائل اللبابيدي

قال ديفيد وانغ مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات، إن مبيعات شركة الهواتف الصينية في الإمارات حققت نمواً بنسبة لا تقل عن 30% عن العام الماضي، بفضل الطلب الكبير على هواتف الشركة وخصوصاً من سلسلة P20، متوقعاً نمو هذه النسبة بنهاية العام الحالي خصوصاً مع الإقبال الكبير على هاتف نوفا 3 الذي كان واضحاً من خلال الطلب المسبق على الجهاز، أو من خلال متاجر التجزئة في اليوم الأول لإطلاق الجهاز.

وأضاف وانغ خلال الإطلاق الأول عالمياً لهاتف الشركة نوفا 3 من دبي مول أمس، أن الشركة ستفتتح متجرين جديدين لتجربة العملاء خلال الربع الحالي في دبي، يقع أحدهما في مردف سيتي سنتر، وذلك لإثراء تجربة عملاء هواوي. وأضاف: «الإمارات أهم أسواقنا في المنطقة التي تعتبر بدورها من أهم المناطق عالمياً وبالنسبة لهواوي، وأعتقد أن إطلاق هاتف «هواوي نوفا 3» عالمياً من دبي، في حين أن إطلاق الهاتف في الصين سيتم في 18 من أغسطس المقبل، يوضح مدى الأهمية التي نوليها للإمارات، التي أصبحت نواة عالمية رئيسية لتحديد توجهات صناعة الهواتف الذكية في العالم.

حصة

ولفت وانغ إلى أن حصة الشركة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصل اليوم إلى أكثر من 20%، متوقعاً نمو هذه النسبة بنهاية العام. وأضاف أن ميزات الذكاء الاصطناعي في كاميرا الهاتف الجديد «هواوي نوفا 3»، التي تضبط عدسة الكاميرا بإعدادات تتوافق بشكل كامل مع المحيط، تمكّن هواة التصوير من التقاط صور باحترافية كاملة، وأنها تتميّز بعوامل عدة عن المنافسين في السوق، من أهمها قدرة العدسة على ضبط الضوء الخلفي، بالإضافة إلى التقاط صور ليلية رائعة.