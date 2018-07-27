«طيران الإمارات» العلامة التجارية الأولى في الدولة

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

حافظت طيران الإمارات على لقب العلامة التجارية الأولى في الإمارات العام الجاري، للسنة الثانية على التوالي، حسب تصنيف موقع «يوجوف» السنوي للعلامات التجارية في الدولة.

جاء ذلك استناداً إلى استطلاع بين المستهلكين في الإمارات، حيث تقدمت طيران الإمارات على علامات تجارية مثل غوغل الباحث الإلكتروني على الشبكة الإلكترونية، و«واتساب» للمحادثات الاجتماعية، و«يوتيوب» لعرض الأفلام والموسيقى. وسجلت طيران الإمارات في استطلاع «يوجوف» 60.6 نقطة، ويأخذ هذا الاستطلاع في الاعتبار تصور المستهلكين عن العلامة التجارية والجودة الشاملة لها والانطباعات والسمعة والشهرة ورضا العملاء وما إذا كان المستهلكون يوصون بتلك العلامة تفضيلاً على غيرها.

وجاءت علامة «غوغل» في المرتبة الثانية و«واتساب» في المركز الثالث، و«يوتيوب» في المركز الرابع، ثم «سامسونغ» الخامس و«أبل» السادس و«المراعي» السابع و«فيسبوك» الثامن و«أبل ايفون» التاسع و«كارفور» العاشر.

وسجلت علامة «سامسونغ» أفضل تحسن على مدى العام الماضي لتقفز إلى المركز الخامس وتحتل ترتيب أبل السابق. وتراجع عملاق شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من المركز الخامس في العام الماضي إلى الثامن العام الجاري.