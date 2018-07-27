عرض خاص من «دو» عند الاشتراك بباقة الاتصال عبر الإنترنت

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إتاحة الفرصة أمام كل شرائح عملائها، للاستمتاع بتجربة تطبيقي BOT-IM وC’me بشكل مجاني لمدة 15 يوماً عند اشتراكهم في باقة الاتصال عبر الإنترنت. ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الشركة الهادفة إلى تعزيز تجربة عملائها هذا الصيف. وبعد اشتراكهم في الخدمة، يمكن للعملاء تنزيل أحد التطبيقين عبر متجري آي أو إس أو بلاي ستور وتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بهم لبدء الاستمتاع بهذا العرض الذي يستمر لفترة محدودة.

ويمكن لعملاء دو الاشتراك بالخدمة عن طريق إرسال «ICP» إلى الرقم 1012.، وسيتم فرض الرسوم المحددة للخدمة على العملاء الذين يواصلون استخدامها بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية المحددة بـ15 يوماً.