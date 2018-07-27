رهن بمنطقة المركاض في دبي بقيمة 4 مليارات درهم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 6.6 مليارات درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 5.48 مليارات درهم من خلال 254 إجراء، وتضمنت رهناً بمنطقة المركاض بقيمة 4 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 645 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 126 مبايعة للأراضي بقيمة 418 مليون درهم و519 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 688 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الخوانيج الثانية تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة ومبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة. وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها الحبية الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 105 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 5.48 مليارات درهم منها 106 رهونات أراض بقيمة 5.3 مليارات و148 رهن فلل وشقق بقيمة 187 مليون درهم أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 4 مليارات درهم ورهن بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 278.2 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس 4.7 مليارات درهم أبرزها رهونات بقيمة 4.4 مليارات درهم من خلال 68 إجراء. وتم تسجيل 140 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 50 مليون درهم و122 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 211 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة ورسان الرابعة ومبايعة بقيمة 4 ملايين بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 9 ملايين. وتجاوزت الرهونات 4.4 مليارات درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 4.4 مليارات درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 4 مليارات درهم.