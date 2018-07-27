شراكة بين «دبي للاستثمارات الحكومية» و«أميركا للمطارات»

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن شراكة مع مؤسسة أميركا للمطارات، التي تعد أكبر شركة قطاع خاص لإدارة المطارات في العالم.

وتوصل الجانبان إلى اتفاقيتين، تتعلق الأولى بشراء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نسبة 25% من أسهم شركة أميركا إيطاليا المملوكة كلياً لمؤسسة أميركا للمطارات.

والاتفاقية الثانية تتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون مشترك بين الجانبين في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المطارات في إيطاليا وشرق أوروبا «باستثناء روسيا»، والشرق الأوسط.

ووفق بيان أصدرته مؤسسة أميركا للمطارات على موقعها الإلكتروني، تهدف مذكرة التفاهم إلى استغلال القدرات الإدارية لمؤسسة أميركا للمطارات ومعرفتها العميقة بصناعة المطارات، ودمجها مع القدرات المميزة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية للوصول للتمويل وأسواق المال.

وقال معالي محمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إن إقامة شراكة مع مؤسسة أميركا للمطارات توفر فرصاً مهمة للتعاون مع مستثمر ومشغل عالمي مرموق في البنية التحتية في أسواق جديدة، تماشياً مع استراتيجيتنا لتنويع محفظتنا الاستثمارية.

وأضاف أن شراء حصة في أسهم مؤسسة أميركا إيطاليا يعزز هذه الشراكة، ويتيح لنا أيضاً الوصول إلى شركة مطار توسكانا، وهي مجموعة مطارات عالية الأداء في اقتصاد ناضج أمامه فرص كبيرة للنمو. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في 31 أغسطس المقبل.

من جانبه، عبر مايك يورنيكيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة أميركا للمطارات عن التطلع للعمل مع مؤسسة استثمارية مرموقة مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى ان الشراكة توفر أسسا قوية وراسخة للاستفادة من الفرص المتوفرة في القطاع مع تعزيز استراتيجيات النمو في الأسواق الرئيسية، خاصة البرازيل والأرجنتين.

وتسيطر «أميركا إيطاليا» على شركة مطار توسكانا، وهي مساهمة عامة تدير وتملك امتيازات في مطاري فلورنسا وبيزا في إيطاليا. واشترت مؤسسة أميركا للمطارات، منذ إطلاق الاكتتاب العام لها في فبراير عام 2018، نسبة 11% إضافية في شركة مطار توسكانا لترفع حصتها من 51% إلى 62% تقريباً.