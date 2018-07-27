دائرة التخطيط العمراني تطلق خدمات الرهن العقاري رقمياً

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد سعيد

وقّع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، نيابة عن البلديات الثلاث - بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، بلدية العين) 5 اتفاقيات مع 4 بنوك وشركة تمويل بشأن تقديم خدمات الرهن العقاري رقمياً عبر منصة الخدمات الرقمية الذكية.

وقع عن بنك المشرق أرشد خان مدير إداري أول، قسم التمويل العقاري- إدارة حسابات الثقة، وعن بنك أبوظبي الأول لبنى الصايغ نائب رئيس تنفيذي ورئيس مراقبة الائتمان – قطاع الائتمان للمجموعة، وباسم رياض نائب رئيس أول ورئيس الوثائق – قطاع الائتمان للمجموعة، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي خميس بوهارون الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة، وعن بنك أبوظبي التجاري عمرو المنهالي رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري. ووقع عن شركة أبوظبي للتمويل كريستوفر هيو تايلور الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل.

ترقية الخدمات

من جانبه، أكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن الخطوة تأتي ضمن إطار مشروع الدائرة بخصوص التحول الرقمي لجميع الخدمات، كما تندرج تحت هدف تطوير الخدمات، وتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف أن الدائرة تواصل ترقية خدماتها رقمياً بالتوازي مع فتح قنوات الاتصال والتعاون والشراكة مع المؤسسات الفاعلة، ومن ضمنها البنوك والمؤسسات ذات العلاقة والصلة بدعم السوق العقارية وتطوير أدائها بشكل عام. كما نعمل على تحديث خدماتنا لتتناسب مع تطلعات المتعاملين وصولاً إلى أعلى مستويات الرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين.

وتابع: إن بلدية مدينة أبوظبي وبمبادرة منها قامت بتطوير نظام رقمي لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني».

وبهذا تكون الإمارات من أوائل دول العالم التي تستخدم هذا النظام، وذلك بهدف تسجيل الرهون العقارية وتعديلها وفكها «الرهن العقاري»، مشيراً إلى أن من أهم أهداف الاتفاقيات المذكورة تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلديات والبنوك، بهدف تنظيم الإجراءات والنظم القانونية والإدارية المعمول بها لدى الطرفين بشأن تعزيز قدرات السوق العقارية وعلى وجه الخصوص الرهون العقارية، وفقاً لإجراءات عصرية سريعة توفر على جميع الأطراف عناء الحضور من أجل إتمام الرهن العقاري، حيث يتيح النظام الرقمي الجديد للأطراف إنجاز هذه المهمة رقمياً دونما الحاجة لأي إجراء تقليدي أو ورقي.

48 ألف مراجع

وأوضح حسين الجنيبي، رئيس فريق تسجيل العقارات في تصريحات للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية، أن الخدمة الجديدة ستلغي الحاجة إلى حضور نحو 48 ألف مراجع إلى مقر البلدية، لأن لدينا حوالي 16 ألف وحدة عقارية عليها رهن عقاري. ومن المفترض أن يحضر لتسجيلها مطورون وعملاء وممثلو البنوك، ما يكلف البلدية والأفراد آلاف ساعات الانتظار وملايين الأوراق. لذلك ستسهم الخدمة الجديدة في ضمان عدم ذهاب أي فرد لمقر البلدية، وكذلك توفير الأموال والوقت وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ودعا الجنيبي المتعاملين بضرورة التسجيل في المنصة الذكية للخدمات الرقمية التي تندرج تحتها جميع خدمات بلدية مدينة أبوظبي ومن بينها خدمة الرهن العقاري، مبيناً أن البلدية وفرت قاعة المستقبل بالمقر الرئيس لها في أبوظبي وهي مخصصة لتسجيل المتعاملين في المنصة الذكية، ولذلك يجب على جميع المتعاملين مراجعة البلدية للتسجيل لمرة واحدة وبعد ذلك يستطيعون استخدام التطبيق.

خطوات التسجيل

أوضح جاسم الحوسني رئيس مجموعة عمل التثمين بالإنابة بإدارة التسجيل العقاري في البلدية، أن خطوة التقديم للرهن تبدأ بفتح حساب على منصة «سمارت هاب»، التي من خلالها يمكن للمتعامل اختيار الأراضي والعقارات التي يرغب العميل برهنها، ويحدد البنك المختار وإدخال القيمة المتفق عليها بين العميل والبنك، تليها خطوة إرسال المعاملة إلى البنك الذي يقوم بإرفاق عقد الرهن موقع من الشخص نفسه وتتحول للاعتماد من قبل المسؤول في البنك، وتليها خطوة التدقيق والموافقة والاعتماد النهائي من قبل البلدية، وتعود المعاملة للمتعامل للدفع ويليه الحصول على العقد الإلكتروني مطبوع عليه من الخلف الاعتماد، ويكون هناك ثلاث نسخ للعميل والبنك وللبلدية كسجل عقاري.