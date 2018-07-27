«صيف أبوظبي» يستقبل الزوار من السعودية بمفاجآت قيّمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

جرى استقبال ركاب الرحلة رقم 570 للخطوط الجوية السعودية التي وصلت إلى أبوظبي بحفاوة كبيرة، حيث كان بانتظارهم الكثير من المفاجآت المتميزة المقدمة من «موسم صيف أبوظبي 2018» عند استلامهم لأمتعتهم، حيث وجدوا عليها ملصقات الجوائز التي فاز بها كل زائر.

وتضمنت الجوائز، قسائم عشاء في فندق قصر الإمارات، وإقامات فندقية في عدد من المنشآت الفندقية والمنتجعات الرائدة في أبوظبي، بالإضافة إلى قسائم تخفيضات على المشتريات والمأكولات والمشروبات في عدد من المطاعم المختارة في جميع أرجاء العاصمة. وتعد السعودية من أهم الأسواق الرئيسية الإقليمية لأبوظبي وهو ما يمكن ملاحظته في النمو المستمر لأعداد السياح والزوار من المملكة.

واستمراراً لجهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية مفضلة ومميزة لدى الزوار من المملكة العربية السعودية، بما تقدمه لهم من قائمة كبيرة ومتنوعة من مواقع الجذب السياحي والترفيهي والثقافي التي تناسب جميع الأعمار.

وتقدم تجارب متنوعة وأنشطة في مختلف أرجاء الإمارة، تتضمن العروض الفندقية الخاصة، وتخفيضات لعشاق التسوق وعروض خاصة من المطاعم وبالتعاون مع تطبيق زوماتو، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية لكل أفراد الأسرة.

وتم تنظيم فعاليات موسم صيف أبوظبي لتبقى كذكريات رائعة لدى الجميع، وفي ذات الوقت تشجيع المزيد من الزوار على استكشاف ما يمكن أن تقدمه لهم أبوظبي من مناطق جذب ترفيهية واستعراضات عالمية، والكثير من فرص التسوق والربح عبر عروض رائعة تقام في أكثر من 20 مركز تسوق في العاصمة.

من ناحية أخرى، وضمن فعاليات «موسم صيف أبوظبي 2018» تتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع دائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم عرض «اكتشف المفاجأة» في مراكز التسوق، وسيشهد بوابة الشرق مول بأبوظبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع اليوم وغداً «أسبوع الإلكترونيات»، حيث يحصل المتسوقون على فرصة لربح جوائز قيمة من متاجر الإلكترونيات وغيرها الكثير.

تتاح هذه الفرصة للمتسوقين الذين ينفقون 1000 درهم كحد أدنى على فرصة زيارة منصة عرض «اكتشف المفاجأة» والمشاركة في لعبة العجلة الدوارة، لربح آيفون إكس، وآي ووتش، وسامسونغ غالاكسي 9، بالإضافة إلى جوائز أخرى، تتضمن تذاكر دخول مواقع الجذب الرائعة في أبوظبي، وقسائم في بعض المطاعم، بالإضافة إلى قسائم شرائية من بوابة الشرق مول.

وسيعود 20 فائزاً محظوظاً إلى منازلهم مع جوائزهم القيمة. ويمكن لزوار بوابة الشرق مول، المشاركة في عجلة الحظ من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، لربح جوائز تتضمن باقات العطلات وزيارة المواقع الترفيهية، والمطاعم.

وتتاح للمتسوقين الذين ينفقون بحد أدنى 250 درهماً إمكانية تسجيل بياناتهم رقمياً للحصول على فرصة لربح جوائز فورية مع فرصة دخول السحب لربح سيارة نيسان باترول من المسعود للسيارات.

خيارات

تنظم دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي «موسم صيف أبوظبي 2018» بهدف تقديم المزيد من الخيارات الترفيهية الجاذبة لكل من قاطني وزوار الإمارة من داخل وخارج الدولة الذين اختاروا قضاء عطلتهم الصيفية في أبوظبي.

وتستمر فعاليات «موسم صيف أبوظبي» إلى 18 أغسطس المقبل. تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «موسم صيف أبوظبي 2018» بهدف تقديم المزيد من الخيارات الترفيهية الجاذبة لكل من قاطني وزوار الإمارة من داخل وخارج الدولة الذين اختاروا قضاء عطلتهم الصيفية في أبوظبي. وتستمر فعاليات «موسم صيف أبوظبي» إلى 18 أغسطس المقبل،