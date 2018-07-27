إطلاق برنامج «شركاء سامسونغ المتميزين» لموزعي الهواتف المتحركة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات برنامج شركاء سامسونغ المتميزين المصمم لموزعي الهواتف المتحركة لقطاع الأعمال في الإمارات. وتهدف الشركة من خلال إطلاق البرنامج إلى تحقيق فوائد مشتركة وتزويد شركاء سامسونغ في مجال الهواتف المتحركة بالعديد من التقنيات والحلول المبتكرة، فضلاً عن مساعدتهم بخلق فرص مبيعات أكبر.

وسيحظى شركاء البرنامج بالعديد من المزايا التي تتضمن حوافز ومكافآت مالية وصناديق تنمية السوق والترقيات والتدريب في الصف وعن طريق الإنترنت، بهدف تعزيز مهارات البيع والمهارات التقنية أيضاً، إضافة إلى مزايا الدعم التسويقي كشعار شريك سامسونغ، الضمانات والفعاليات التسويقية. وتم تصميم البرنامج لتعزيز أداء شركاء الأعمال وتزويدهم بمزايا تنافسية.

وقال محمد غرايبة، المدير الإقليمي لوحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة لقطاع الأعمال في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: يشهد مجال الاتصالات المتنقلة في الإمارات تطورات بوتيرة متسارعة، حيث تعتبر الإمارات من بين أكثر الدول تطوراً على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا. ولدى شركائنا في مجال الهواتف المتحركة إمكانات كبيرة لتعزيز تنافسيتهم.