التقديم لجوائز «مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري» حتى 30 يوليو

المصدر: دبي - البيان

أكد كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة «سيتريد» تضاعف عدد الشركات الحريصة على المشاركة في جوائز مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري لعام 2018، مشيرا إلى أنه لذلك تقرر تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى 30 يوليو الجاري. ويتم تنظيم الجوائز في إطا النسخة الـ15 من أسبوع الإمارات البحري 2018.

وتم تكليف جو برينكات، النائب السابق لرئيس شركة«ايه بي اس للبريد السريع والشحن في الشرق الأوسط»، برئاسة لجنة التحكيم التي تضم الشيخ دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن وجاسمين فيشته الشريك المفوض في شركة «فيشتة وشركائه»؛ وروميش ديفيد، الرئيس التنفيذي لمحطة بوابة جنوب آسيا؛ ورينيه كوفود أولسن، الرئيس التنفيذي لشركة توباز؛ والدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة إدارة وتشغيل الموانئ «مرافئ»؛ والكابتن بريان كورس، مدير أول قسم ضمان الجودة ومدير إدارة الامتثال في شركة بحري لنقل النفط؛ وفازل فازلبوي، الرئيس التنفيذي لشركة سينرجي أوفشور؛ وأشيك سبحاني، العضو المنتدب لشركة جريت واترز ماريتايم ورئيس مجلس إدارة«رينا» في الإمارات؛ ونوفل الجوراني، المسؤول عن مكتب دبي للتجمع البحري بسلطة مدينة دبي الملاحية.